Exotisches kredenzte sie schon zur Vorspeise: Lachs-Sashimi, Thunfisch-Tartar und marinierte Mango. "Würde ich so in jedem Land der Welt wieder bestellen", goutierte Hartmut. Es war nicht das einzige Mal an diesem Abend, dass das 55-jährige Plappermaul Nicoles Kreationen in höchsten Tönen lobte.