© ProSieben/SAT.1 / André Kowalski



Auch dieses Engagement kam für viele überraschend: Aktuell sitzt Peter Maffay (links) in der Jury von "The Voice of Germany". Die hohe Professionalität, eine, so Maffay, "Mega-Band, ein super Sound und ein wirklich schönes Miteinander" hätten ihn überzeugt, auf dem roten Stuhl Platz zu nehmen. "Auch wenn man schon so lange im Geschäft ist, ist es wirklich schön, mit dieser Produktion solche Ziele zu verfolgen."