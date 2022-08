© ZDF / Malorie Shmyr.



Moderator Riccardo Simonetti (Mitte) führt durch die Challenges, zur Seite stehen ihm in der neuen ZDFneo-Sendung "Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star" die Jurymitglieder und renommierten Experten der Beautybranche Armin Morbach und Loni Baur. Los geht's am Donnerstag, 22. September, 20.15 Uhr.