Was macht Roland Kaiser denn da am Tresen? Das werden sich am Mittwochabend vielleicht einige ARD-Zuschauer fragen: Im ARD-Fernsehfilm "Eisland" spielt der beliebte Sänger sich selbst. Er ist nicht der einzige, der Schauspielambitionen bewies: Auch viele andere Schlager- und Volksmusikstars hatten in der Vergangenheit denkwürdige oder skurrile Auftritte ...