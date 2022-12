© Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images



Der vielleicht allererste Fall von "Sportswashing": Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin sollten die Welt über Deutschland staunen lassen. Adolf Hitler sah in den Wettkämpfen auch eine Möglichkeit, die von den Nazis propagierte Rassenlehre in die Welt zu tragen. Ein Schwarzer stahl dann aber allen die Show: Leichtathlet Jesse Owens gewann vier Goldmedaillen und wurde zum Held der Spiele.