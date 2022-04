© 2016 Getty Images/Mathis Wienand



Charly Hübner und seine Frau Lina Beckmann beim Deutschen Fernsehpreis 2016 in Düsseldorf. Das Paar ist auch immer wieder mal zusammen in Film- und Fernsehrollen zu sehen. So zum Beispiel in der wunderbaren ARD-Satire "Vorsicht vor Leuten". Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch mal ein kurzes Bukow-Comeback im "Polizeiruf" ...