© iStock/Grumpy Cow Studios



Die gute alte Yucca-Palme hat wohl fast jeder mal in seiner Wohnung gehalten. Kein Wunder: Das auch unter dem Namen Palmlilie bekannte Spargelgewächs (sie ist keine Palme!) ist eine echte Anfängerpflanze, die nur wenig Pflege benötigt. Am wohlsten fühlt sie sich in tiefen Töpfen und muss nicht übermäßig viel gegossen werden.