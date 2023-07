© iStock/oatawa



Was nach Möglichkeit beim Arbeiten nicht in Sichtweite liegen sollte, ist das Smartphone, der Konzentrationsfeind Nummer eins. Laut einer Studie schafft das Gerät es selbst in ausgeschaltetem Zustand, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also am besten aus dem Blickfeld mit dem Störenfried! Wenn Sie können, räumen Sie der Beschäftigung damit feste Zeitfenster ein.