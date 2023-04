© iStock/AndreyPopov



Eine typische Vermeidungsstrategie ist, die Energie auf eine gänzlich andere Aktion umzuleiten. Nie ist zum Beispiel die Wohnung so blitzeblank wie kurz vor dem Abgabetermin einer Arbeit. Denn Putzen erscheint plötzlich viel verlockender, als am Schreibtisch zu sitzen: eine klar umgrenzte Aufgabenstellung, in kurzer Zeit zu bewältigen und mit erkennbarem Ergebnis am Ende.