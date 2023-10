© Julien M. Hekimian/Getty Images for amfAR



Mode, Kosmetik, Alkohol: Mit ihrem guten (?) Namen versuchen Prominente schon seit langem, zahlreiche Produkte zu verkaufen. Ein Geschäftsbereich, in den immer mehr Stars investieren, ist der Verkauf von Cannabis(produkten), der in jüngerer Zeit in immer mehr US-Bundesstaaten erlaubt ist. Nicht nur Schauspielerin Bella Thorne (Bild) macht ein gutes Geschäft damit, auch viele andere Promis verdienen so den ein oder anderen Dollar ...