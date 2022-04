© TVNOW / Bernd-Michael Maurer



Mit großem Sympathiebonus, aber letztlich ohne Investition verließ Birte Glang 2020 geknickt die VOX-Show. Dabei war die "Alles was zählt"-Schauspielerin mit großem Enthusiasmus und der App Move it Mama angetreten. In die Idee hatte die TV-Bekanntheit zuvor schon jede Menge Eigenkapital gesteckt.