© Jeff J Mitchell/Getty Images



Er sei für ein paar Tage komplett still gewesen, erinnerte sich Rod Stewart einst in einem ABC-Interview an seine Krebsdiagnose zurück: Bei einem Routinecheck wurde 1999 ein Tumor an der Schilddrüse entdeckt und gleich am nächsten Tag operiert. "Die frühzeitige Erkennung hat den großen Unterschied gemacht", weiß der Sänger, der seither die Krebsforschung unterstützt.