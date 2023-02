© Sega



Segas und Relics "Company of Heroes" meldet sich zurück zum Einsatz. In Teil 3 der Weltrkiegs-Strategiereihe, der am 23. Februar zunächst für PC erscheint (PS5- und Xbox-Series-Versionen sollen folgen), verschlägt es Spieler in den Mittelmeerraum, um das italienische Festland per Mausklick und mit taktischem Verstand von den verschanzten Achsenmächten zurückzuerobern. Hilfreich: In der Hitze des Gefechts einfach mal auf Pause drücken, um in aller Ruhe die nächsten Schritte der eigenen Einheiten zu überlegen.