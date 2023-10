© iStock / Yummy pic



Ohne großen Aufwand können Sie den Kürbis zu Pommes verarbeiten. Einfach in Spalten oder Würfel schneiden, mit ein paar Gewürzen aufs Blech legen und ab in den Ofen damit. Dazu bietet sich ein leckerer Kräuterquark an. Im Gegensatz zu den Tiefkühlpommes aus Kartoffeln können Sie so sogar noch ein paar Kalorien sparen.