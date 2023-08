© 2023 Lionsgate/Leonine



Diese Ladys lassen es krachen! In "Joy Ride - The Trip" (Bild, ab 24. August im Kino) erlebt das Publikum wieder einmal geballte Frauenpower auf der Leinwand. Doch wie unsere Bildergalerie zeigt, stehen die Damen der Schöpfung ihren männlichen Kollegen generell in nichts nach, wenn es um Pläne schmieden, Party machen, Trinkfestigkeit und den anschließenden Kater geht. Zumindest im Kino ...