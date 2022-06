© Supermassive Games



"The Quarry" versteht sich als geistiger Nachfolger von "Until Dawn" - ein interaktiver Horrorfilm mit den Computer-Abziehbildern von teils äußerst prominenten Schauspielern wie Oscar-Preisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") oder Peter Stormare. Teenies in einer verschneiten Hütte, verfluchte Bergarbeiter, tödliche Entscheidungen - "Until Dawn" lässt PS4-Spielern das Blut in den Adern gefrieren. Das Spiel war so erfolgreich, dass Hersteller Sony es mit Spin-Offs für sein PSVR-Headset versorgte.