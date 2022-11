© Bandai Namco



"The Devil In Me" heißt die jüngste und letzte Episode der der interaktiven Horror-Reihe "The Dark Pictures Anthology". Dokumentarfilmer folgen der Einladung in ein nachgebautes Luxushotel aus dem 19. Jahrhundert. Im Original trieb einst der Serienmörder H. H. Holmes sein Unwesen, der nun offenbar einen Nachahmer gefunden hat. Wie in der Reihe üblich, haben die eigenen Handlungen Einfluss auf Leben und Tod der einzelnen Figuren.