© Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images



Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Das teilte der Palast mit. Ihr Sohn Charles ist nun neuer König. Für den Tod der Monarchin gibt es ein ausgefeiltes Protokoll, das die nächsten Tage in Großbritannien vorgibt - zusammengefasst unter dem Codenamen "Operation London Bridge".