Nein, es ist nicht leichter geworden in Zeiten von Streaming, Podcasts und Social Media im alten Medium Fernsehen den Massengeschmack zu treffen. So landete auch 2023 mancher TV-Gipfelsturm im Quotental. Nicht alle Flop-Formate haben so viel Glück wie "Hart aber fair" mit Louis Klamroth und bekomnen 2024 eine neue Chance.