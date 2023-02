© iStock/avs_lt



Das ist keine Schwalbe. Der Mauersegler hat nur einen ähnlich geformten Schwanz. Die Unterschiede im Gefieder sind auf die Entfernung in der Luft vermutlich schwer auszumachen: Der Mauersegler ist grau und hat eine helle Stelle an der Kehle. Doch an der steifen Haltung der Flügel kann man ihn auch erkennen. Auf diese Weise macht er im Herbst ordentlich Strecke in Richtung Süden.