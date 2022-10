© Universal Music



10) "With The Beatles" (1963) ist das Album, das die Beatlemania so richtig ins Rollen brachte. Die Liverpooler borgten bei den Besten (Chuck Berrys "Roll Over Beethoven") und erweiterten den Kreis der Songwriter: "Don't Bother Me" ist George Harrisons erster eigener Beitrag zu einem Beatles-Album. "It Won't Be Long" und "All My Loving" lassen auch heute keinen Zweifel, warum die Band eine solche Euphorie auslösen musste.