Ranking: Die größten Soul-Stimmen aller Zeiten

Al Green startete seine Karriere bereits in den frühen 60-ern, die großen Erfolge kamen dann in den 70-ern: "Take Me To The River", "I'm Still In Love With You", "Let's Stay Together". Nachdem er sich zwischenzeitlich von der Musik abgewandt hatte, um Prediger zu werden, stand Al Green zuletzt wieder regelmäßig auf der Bühne. Im April feierte er seinen 77. Geburtstag.