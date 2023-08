© Elevator Lady/Membran



Frauen auf dem Cover eines Rockalbums? Das gab es schon vor "Without You I'm Nothing" (1998), aber da sah man sie dann meist in sexy Posen mit sehr wenig Kleidung. Placebo brachen von Beginn an mit vielen ungeschriebenen Gesetzen des Rock'n'Roll, Brian Molko war so etwas wie die Antithese zum klassichen Rocker-Macho. Vor allem aber traf auch die Musik einen Nerv bei vielen Fans. "Pure Morning", "Every You Every Me" - das war der Sound eines neuen Rock-Zeitalters.