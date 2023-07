© Dreamworks Animation/Aardman Animations



"Flutsch und weg" (2006) - ein sehr lautmalerischer Titel, der in diesem Fall aber genau ins Schwarze oder vielmehr Feuchte trifft. In dem Film von 2006 zeigen ein paar Ratten, dass britischer Humor auch in animierter Form zünden kann und wieso es eine Kröte braucht, um das Phänomen des kollektiven Toilettengangs in der Halbzeitpause zu verstehen. 74 Punkte bei "Metacritic", Platz 6 im Ranking.