© ZDF



"Es ist nicht so eine große Marke oder ein Persil- oder Milka-Schild", und so schätzte Deutschmanek trotz des makellosen Zustands auf 600 bis 800 Euro. Der Verkäufer nahm die Händlerkarte dennoch an, denn Lichter gab ihm den Tipp: "Heute ist ein Händler dabei, der auf sowas ganz jeck ist!"