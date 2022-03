© iStock / dvoevnore



Auch wenn der Supermarkt ein anderes Bild vermittelt: Erdbeeren, Tomaten und Co. haben nicht das ganze Jahr über Saison. Bevor Sie also auf Importware aus tropischen Gefilden zurückgreifen, werden Sie doch lieber mit saisonalen Obst- und Gemüsesorten kreativ. Wir verraten Ihnen, was im März wächst und wie Sie es am besten zubereiten.