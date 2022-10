© MG RTL D / Endemol Shine



TV-Moderatorin und Sängerin Caroline Beil (55) wurde öffentlich angefeindet, weil sie mit über 50 noch mal Nachwuchs erwartete. Doch mit der kleinen Ava fing im Juni 2017 "ein komplett neues Kapitel in meinem Leben an", wie sie in der VOX-Sendung "6 Mütter" verriet.