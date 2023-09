© ARD



Reinhold Beckmann ist ein überzeugter Pazifist. Doch nachdem er sich im Rahmen seines neuen Buches intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, sieht das anders aus. Welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine auf seine Einstellung hat, erklärte er am Dienstag in der Talkshow von Sandra Maischberger.