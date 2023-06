© iStock/Mukhina1



Ab in den Urlaub! Vor einer Reise müssen stets noch etliche Dinge erledigt und besorgt werden. Denken Sie beim großen Einkauf vor der Abfahrt nicht nur an frische Sonnencreme, sondern auch an eine Basis-Ausstattung für die Reiseapotheke. Besorgen Sie gegebenenfalls das ein oder andere Extra, falls der Zielort das zum Beispiel aufgrund der Fauna erfordert.