Diese Pizza klappt ganz ohne Hefe und Weizen und ist deshalb besonders bekömmlich. Der Boden wird ganz aus Blumenkohl hergestellt und dafür im Mixer zerkleinert, bis er in Konsistenz und Größe an Grieß erinnert. Der daraus entstandene Mehl-Ersatz wird in der Pfanne einige Minuten angebraten oder in heißem Wasser blanchiert.