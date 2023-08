© Keystone/Getty Images



Sie ist immer noch die erfolgreichste Schauspielerin in der Geschichte der Oscars: Katharine Hepburn gewann in ihrer 60-jährigen Karriere vier Auszeichnungen als Beste Hauptdarstellerin für "Morgenrot des Ruhms" (1934), "Rate mal, wer zum Essen kommt" (1968), "Der Löwe im Winter" (1969) und "Am goldenen See" (1982).