Der letzte Titel ist zwar bereits 20 Jahre her (Bild), an Brasilien kommt in Sachen Rekorde aber immer noch niemand vorbei. Fünfmal wurde die Seleção Fußball-Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Italien (1934, 1938, 1982, 2006) und Deutschland (1954, 1974, 1990, 2014) konnten den Titel je viermal holen.