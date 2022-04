© ZDF / Carmen Sauerbrei



Hollywood in Erfurt: 2005 bewarben die US-Schauspieler Eva Mendes, Will Smith und Kevin James (zweiter von rechts) den Film "Hitch - Der Date-Doktor". Laut Gottschalk zog die Stars der Ruf der Sendung an: "Wenn ich in Hollywood damit prahle, addiere ich nicht, sondern subtrahiere: 'Bis auf die Queen und den Papst war praktisch jeder da.'"