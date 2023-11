© 2023 CTMG. All Rights Reserved. Gran Turismo is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc./Gordon Timpen/Plaion Pictures



Eines von vielen bekannten Gesichtern in diesem Film: "Stranger Things"-Star David Harbour spielt in "Gran Turismo" den Fahrlehrer Jack Salter, der aus Videospielern echte Rennfahrer machen soll.