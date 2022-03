© Highlight / Constantin



Nach Nebenrollen in "American Psycho" und "Fight Club" schaffte Jared Leto (rechts, mit Marlon Wayans) 2000 in der Drogen-Groteske "Requiem For A Dream" (2000) seinen Durchbruch. Wie ein Besessener bereitete er sich auf die Rolle vor, nahm 14 Kilo ab. Fast noch erstaunlicher: Um sich in die Drogenthematik einzuarbeiten, habe er sich mit echten New Yorker Heroin-Junkies angefreundet, erklärte Leto einst.