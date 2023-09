© Getty Images / Chris Weeks / WireImage



Seine Arbeit als Schauspieler war Jared Leto (rechts) aber bald nicht mehr genug. Schon als Jugendlicher hatte er gemeinsam mit Bruder Shannon auf Musikbühnen gestanden. 1998 lenkte das Gespann mit einem Musikvertrag seine Leidenschaft in professionelle Bahnen und nannte sich Thirty Seconds to Mars. 2002 folgte das gleichnamige Debütalbum; das neue Werk "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" ist ab sofort erhältlich.