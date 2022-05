© MDR/Tom Schulze



Über 40 Jahre steht Roland Kaiser nun schon auf der Bühne, am Samstag, den 15.08., ist er in der ARD erstmals Gastgeber einer TV-Show: In "Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten" wird er mit zahlreichen Stars auftreten. Dass er wieder und immer noch auf der Bühne steht, ist dabei alles andere als selbstverständlich, wie unsere Galerie mit Höhe- und Tiefpunkten seiner Karriere zeigt ...