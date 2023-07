© iStock / Vasyl Dolmatov



Es gibt Länder, in denen das Küssen in der Öffentlichkeit sogar verboten ist, da es als Vorspiel zum Sex gilt. So ist der öffentliche Liebesbeweis beispielsweise in Dubai, Indien oder Malaysia verboten, auch in vielen anderen muslimischen Ländern sollten Sie auf das Küssen auf offener Straße verzichten. Zwar nicht verboten, aber verpönt ist das öffentliche Knutschen in Japan oder China.