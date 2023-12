© RTL



"Die hat immer Spaß inne Backen", freut sich Köppen auf Ada Theilken (27). Die geht als beste Frau in Stage eins und in den Kampf um den Titel Last Woman Standing. "Die Entscheidung wird in der Stangenwalze fallen", prophezeit Buschi. Das erstmals eingesetzte Hindernis wird tatsächlich zum Casus knacksus: Ada schafft fünf Sprossen, stürzt dann ab.