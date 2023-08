© Mark Metcalfe/Getty Images



Sind Sie von Konzentrationsschwäche oder innerer Unruhe geplagt? Oder glauben, die Bodenhaftung zu verlieren? Dann ist der Baum für Sie die richtige Yoga-Haltung. Dabei winkeln Sie ein Bein an und stemmen es gegen den inneren Oberschenkel des anderen Beines. Tief durchatmen, die Arme in Richtung Himmel heben und die Handflächen aufeinanderlegen. Verweilen Sie in dieser Position fünf Atemzüge lang.