Inzwischen hat Ryan Gosling die Liebe seines Lebens gefunden - am Filmset, natürlich. Nachdem er und Eva Mendes 2012 in "The Place Beyond the Pines" junge Eltern spielten, bekam das Schauspielerpaar im September 2014 auch im wahren Leben ein gemeinsames Kind: Esmeralda Amada Gosling. Tochter Nummer zwei, Amada Lee Gosling, folgte im April 2016.