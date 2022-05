© ZDF



Er wollte "einen raushauen", gestand Händler Wolfgang Pauritsch am Ende einer denkwürdig kurzen Bieterschlacht bei "Bares für Rares". Dass nach dem Erstgebot Schweigen herrscht, kommt selten vor in der Trödelshow. Doch das Verkaufsobjet der Begierde hatte es auch in sich - ganz buchstäblich!