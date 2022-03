© iStock / Nadezhda_Nesterova



Auch deftig kann man Rhabarber zubereiten. Braten Sie dafür die geschälten Rhabarberstückchen mit Erbsen, Möhren, Tomaten, Zwiebeln und etwas Speck in einer Pfanne an. Würzen Sie das Ganze mit Kräutern oder Chili und löschen Sie es mit etwas Brühe, Sahne und Crème fraîche ab. So bekommen Sie eine wunderbar frühlingshafte Beilage zum Schnitzel.