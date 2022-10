© 2018 Constantin Film Verleih GmbH / Jose Haro



Sein Remake kam 2018 in die Kinos, mit Rami Malek (links) und Charlie Hunnam in den Hauptrollen. An das Original reichte der neue Streifen allerdings nicht heran. Das Drehbuch wurde eins zu eins übernommen, an den Originalschauplätzen drehte man diesmal aber nicht. Und auch die Atmosphäre fehlte.