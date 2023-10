Am 2. März 1949 wurde Helga Ursula Glas in Landau an der Isar geboren, nach der Mittleren Reife arbeitete sie als Sekretärin in München. Dort versuchte sie, Kontakte zur Filmbranche zu knüpfen, was sie dank ihres frechen Mundwerks schaffte: Bei einer Kinopremiere ließ sie sich zu einer Diskussion hinreißen, nicht wissend, dass es sich um den Produzenten Horst Wendlandt handelte ...