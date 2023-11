© ZDF



Über dieses Objekt freute sich Horst Lichter in der Dienstagsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" besonders. Auch sein Experte verliebte sich sofort in den alten Flitzer, der aussah wie neu. Verkäufer Rolf hatte viel Herzblut in die Maschine gesteckt und suchte dafür Wertschätzung. Und die bekam er auch ...