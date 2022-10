© ZDF



Maier war begeistert, "wie mit minimalistischen Mitteln eine abstrakte Figur entsteht". Danach bedankte er sich überschwänglich bei der Verkäuferin, diese Skulptur mit in die Sendung gebracht zu haben: "Das ist wirklich mal was ganz anderes!" So viel Freude steckte auch Lichter an: "Ich bin auch sehr glücklich, dass ich zwischen euch stehen darf!"