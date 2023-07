© 2012 Disney Enterprises



Wieder Tim Burton, hier aber noch etwas düsterer und morbider als in "Nightmare Before Christmas": Sein zauberhafter Puppentrickfilm "Frankenweenie" (2013, FSK 12) erzählt von dem kleinen Sonderling Victor Frankenstein und seinem Hund Sparky - eine innige Freundschaft, die in diesem Film sogar den Tod überdauert ...