Schaurig soll es sein - aber bitte nicht zu schaurig! Viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer haben großen Spaß an gruseligen Filmen (wie zum Beispiel "Monster House", Bild), vor allem an Halloween, und das Angebot an altersgerechten Produktionen wächst stetig. Die Galerie zeigt die besten Grusel- und Gespensterfilme für Kinder, sortiert nach FSK-Freigabe (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft).