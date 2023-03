© Netflix / Marcos Cruz



Mit "Welcome to Raccoon City" fing man Ende 2021 im Kino wieder von vorne an. Ein Jahr später startete Netflix mit "Resident Evil" eine Live-Action-Serie, die auf zwei Zeitebenen erzählt wird. In einer zieht es die Teenie-Töchter von Games-Bösewicht und Umbrella-Chef Albert Wesker nach New Raccoon City. In der anderen ist Welt bereits von Milliarden Zombies und anderen Monstern überrannt, weil das T-Virus mithilfe eines Medikaments namens "Joy" in die Welt gelangte.